美國媒體報導，加拿大哈利法克斯國際安全論壇原本有意頒獎給總統蔡英文，但加拿大擔心激怒中國，年度馬侃國際領袖獎頒獎計畫暫無進展。

外交部發言人歐江安表示，外交部已注意到相關媒體報導，目前加拿大「哈利法克斯國際安全論壇」(Halifax Security Forum，HFX）尚未公布2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主；此外，論壇副主席雪佛（Robin Shepherd）雖未對得獎名單表示意見，但強調蔡總統是受到國際尊重的領袖、首位台灣女總統，對抗武漢肺炎疫情表現傑出，且是支持民主的國際先鋒，應該是理想的受獎人選。

外交部與哈里法克斯國際安全論壇一直保持密切聯繫，我方相信如果論壇確實有意頒獎蔡總統，將會是對蔡總統及台灣人民在抗疫及民主的一項肯定與殊榮；但基於民主理念及對論壇的尊重，我方對於論壇頒獎結果表示尊重。

至於台灣與加拿大的雙邊關係，台加關係友好，是共享民主、法治及人權價值的理念相近國家。加拿大總理小杜魯道（Justin Trudeau)也公開肯定台灣的民主制度並支持我方有意義參與國際多邊論壇。外交部感謝加拿大政府長期堅定支持台灣參與國際組織。我國基於自由民主共享價值，將繼續與加拿大政府、哈里法克斯國際安全論壇等各方加國友人保持密切聯繫。

(工商 )