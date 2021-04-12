國民黨去年曝光我駐印尼代表處的電子公文，爆料總統府前秘書長蘇嘉全與姪子蘇震清密訪印尼，疑操控國營事業牟取私利。蘇嘉全不滿在他澄清之後，律師葉慶元、名嘴陳鳳馨還上節目批評，提告求償200萬元。經台北地院函詢外交部，證實該電文為真，葉慶元今開庭批評，蘇嘉全應反省自己人格為何被質疑，而不是提告恫嚇評論此事的人民。

蘇嘉全今親自出庭，並由委任律師聲請傳喚葉慶元、陳鳳馨訊問，釐清未何在他發新聞稿澄清後，2人仍上節目發表不實言論，以及依據究竟為何，是否過度衍伸、曲解電文的意思；另還聲請傳喚曝光電文的王育敏、羅智強、游淑慧作證，釐清3人接獲檢舉的內容為何，以及是否盡查證義務。

葉慶元回應，公部門發出的公文書具高度可信性，現外交部也已回函證明電文為真，蘇還另提刑事誹謗訴訟，法院只要在刑事調查結束之後，再調閱相關筆錄即可，無傳訊證人必要；而陳鳳馨當時質疑的重點，是要求外交部說明電文真偽，與蘇嘉全名譽無關，蘇嘉全應該自我反省，為何駐印處要用這麼強烈的文字質疑其人格，而不是藉訴訟手段恫嚇評論此事的人民，造成寒蟬效應。

蘇嘉全聽葉慶元講話時已有點坐不住，輪到他發表意見時，氣得表示，這封3年前的電文，外交部回函也已說明只是駐印處人員的臆測，當初媒體報導是錯誤的，並明確指出他2016年9月私訪印尼，是由台商會僑領莊會長等人接機安排活動，與國營事業無關，而他當時只是去謝票。

蘇嘉全說，葉慶元無視澄清以及外交部回函，到今天還在法庭上繼續指控、惡意攻擊他，陳鳳馨則躲著不出庭，透過律師在庭上詭辯，誹謗雖然是輕罪，但名譽受損難彌補，希望法官本著保護人民名譽的精神審理本案；葉之前甚至法庭、臉書上罵他「可恥」，如果法官認為這是善意評論，「那以後每見他們一次，我就罵一次可恥」。

葉慶元則反擊，蘇嘉全當時是總統府祕書長，第一時間就知道電文只有日期錯誤，其他內容都是真的，如今還企圖誤導法官、媒體電文是假的；蘇領有祕書長俸祿，，「爾俸爾祿，民脂民膏」，而他們評論只領通告費，卻要負擔一樣的舉證責任，顯然輕重失衡，蘇面對外交官員電文指控，不自思反省，反而濫訟，行為是不是「可恥」，可受公評。

葉慶元強調，人力仲介揚運公司已承認有居中幫忙安排，並限制外交部人員參加，國營事業委員會也承認有做業務考察，且未告知駐印處，蘇嘉全也承認於2016年、2019年兩度私訪印尼，他與陳鳳馨已閱讀過相關報導，才做出評論。

蘇嘉全則說，他一生中最大的目標就是自己的名譽，他無法去管他的姪子蘇震清做了什麼，儘管如此，蘇震清涉入貪瀆案，他也立刻請辭負責，但絕無法忍受在他澄清之後還繼續惡意攻擊，如果法官認為這樣都沒問題，那誹謗這條罪可以廢了，台灣社會能不亂嗎？

今天開庭雙方砲火猛烈，你來我往互不相讓，下一庭因此被拖延了半個小時，法官不得不制止雙方繼續講下去，庭末諭知本件候核辦。

(中時 )