花蓮太魯閣號出軌意外，釀成重大死傷，財團法人「犯罪被害人保護協會」動員志工，在第一時間趕往現場陪伴罹難者家屬，協助指認遺體，志工面對著殘缺不全的罹難者大體照片、承受家屬悲痛難抑的情緒，但沒有人退縮、抱怨。「這是個既鞎難又傷心的工作，志工們都希望能讓罹難者早日回家，家屬遠離傷痛」。犯保協會花蓮分會主任許華寧語帶哽咽地說。

台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，共49人罹難。犯保協會啟動「一路相伴」專案，全力協助罹難者家屬指認遺體、關懷以及法律服務，台灣檢署12日邀請犯保花蓮分會志工現身說法，分享協助處理太魯閣事故的心路歷程。

犯保花蓮分會主任許華寧說，意外發生後，犯保動員志工，都以最快速度趕到現場協助，志工們不求名利、不求回報，「一心只想帶罹難者回家，讓家屬遠離傷痛」。

「過程中有太多太多的心酸與心痛，然而看著家屬因難過顫抖的身軀，我們含著淚卻不能落下，因為作為家屬的支撐，是此刻最重要的使命」許華寧提筆寫下內心感受。「面對突其如來的重大事故，我們沒有時間去害怕，也沒有時間驚慌、哭泣，腦袋裡只有想著能為家屬多做點什麼」。

「這是花蓮有史以來最慘烈的事故，是個沒有預演過的慘劇。」花蓮分會志工隊長劉曉波回 憶說，「事故現場的遺體指認區比較狹窄，無法同時進去多位家屬，她陪同罹難家屬進去指認遺體時，一度被家屬質問，為何其他人可以一次進去那麼多人？令人感傷的是，因為那批家屬指認遺體時，一次就指認了3名遺體，這場事故，一次就帶走他們的3名親人。

劉曉波說，有人對她說，沒有經過專業訓練的志工們，面對突如其來大批殘缺不全的罹難者遺體，志工們心理素質著實令人感佩，但她只是回應「這是我們志工應該要做的，讓罹難者早日找到家人，帶祂們回家」。

志工許秀琴表示，當天她去現場協助，前批志工到了換班時間，卻沒有人要離開，仍持續在現場繼續提供協助，連便當也沒有人動過，那時她看到有個年輕的父親，簡單包紮傷口後，靜靜地坐在一旁等待認領罹難者照片。她說，每一位罹難者最少有2張照片，那種痛苦真的是撕心裂肺，如果你問我，到現場協助看到那麼多具遺體，是否感到害怕？「我們沒有害怕，只是有很多的感傷」。許秀琴說，當她們協助家屬指認遺體後，全體立正目送罹難者大體離去時，滿臉都是熱淚。

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(中時 )