縮時相機廠-邑錡(7402)因創新ODM及OBM兩大事業同步成長，今年營運可望優於去年，挾籌碼穩定優勢，邑錡近期股價連番大漲，今天盤中觸及漲停價52元，創下2019年5月24日以來新高。全球疫情趨緩商業活動逐步恢復正常，且電商營運布局逐步落實，透過原廠經營Amazon品牌旗艦店，加上主要市場自建官方線上商城，推升線上電商與線下專案市場銷售，帶動Brinno自有品牌銷售創下20個月及5年來同月新高，邑錡3月合併營收攀高至4096萬元，年增19.3%，累計2021年前3月合併營收達1.11億元，年增12.5%。

就兩大業務來看，在創新ODM部分，美國軍工客戶微光影像裝置專案因需求提升原定第4季出貨將提前至第2季末生產交貨，生產訂單將持續未來幾年，首款導入Brinno自有晶片為開發核心，並協助軟硬體開發的微光影像裝置新專案，已進入機構設計階段，期望能於今年底前量產交貨；而Vernier教學研究智慧裝置已隨著疫情趨緩重啟銷售，並希望能提高產能追加訂單，可望帶動全年創新ODM營收。

在自有品牌OBM方面，搭載Brinno自有晶片新一代機種已進入開發完成階段，將於第2季進入量產及產品上市，配合已布建完善的全球電商銷售管道，並加強有系統性的數位行銷推廣策略，可望加速Brinno品牌營收循環，並提高公司整體獲利表現；再者，為拓展既有業務範圍，邑錡也積極由硬體銷售轉型為雲端軟體服務，並補強雲端平台團隊，將加速雲端平台的布建，透過自有晶片、終端產品與雲端平台整合式的產品與服務開發，進一步提升經濟規模效益並增進產能稼動率。

邑錡2020年合併營收為4.11億元，營業毛利為1.37億元，合併毛利率為33.5%，稅後盈餘為2436萬元，每股盈餘為1.05元，公司董事會決議每股配發股利1.2元，包括0.7元現金股息及0.5元股票股利。

(時報資訊)