警消緊急派遣消防車12輛、消防員51名前往位於北區陝西東五街這處民宅救援。（市議員賴佳微提供）

台中民宅惡火1人葬身火窟 市議員要求加強公共安檢。(記者爆料網提供)

台中市北區陝西東五街一處民宅，12日驚傳火災事故，事發當時民宅6樓因不明原因起火燃燒，讓3名房客一度受困，警消獲報後，趕赴現場將人救出。陳姓婦人上班接獲消息趕回現場後，一直找不到陳姓孫子，稍早經消防員再次進入現場確認後，發現1具焦屍疑似就是陳婦的孫子。現場急需飲用水，立委莊競程服務處已送達五箱飲用水。

市議員賴佳微說，警消12日獲報後，緊急派遣消防車12輛、救護車2輛、消防員51名前往位於北區陝西東五街這處民宅救援，起初以為僅3名房客受困，消防隨後便將人全數救出，不過稍早消防重返現場搜索後，發現1具焦屍！

陳姓婦人住在5樓，她的孫子則住在6樓，上班後接獲消息，趕緊重返現場，但試圖撥打電話給孫子，孫子卻遲遲未接通，非常焦急；半小時後經消防員重返現場搜索，發現1具焦屍，身分疑似就是陳婦的孫子。

賴佳微指出，近年來台中火警致民眾死傷不斷，希望市府應加強公共安全檢查，並針對有公安危險，以及在火災時容易救援不易的違建好好盤點並整頓，一定要做好宣導請民眾勿堆放易燃物，避免悲劇再次發生。

台中市北區陝西東五街一處民宅，12日驚傳火災事故，事發當時民宅6樓因不明原因起火燃燒。（市議員賴佳微提供）

警消緊急派遣消防車12輛、消防員51名前往位於北區陝西東五街這處民宅救援。（市議員賴佳微提供）

台中市北區陝西東五街一處民宅，不明原因起火燃燒，讓3名房客一度受困。（記者爆料網提供）

(中時 )