去年7月彰化一名李姓男子，竟然在鐵軌轉轍器上放置雨傘及石頭，導致轉轍器無法運轉，經站務人員發現趕緊派員移除並報警處裡，後循線逮捕李男送辦，法官審酌，被告在轉轍器擺放雨傘石頭，造成火車來往民眾高度危險，幸未造成列車出軌、翻覆之危害，考量李男犯後否認犯行，未見悔意，重判3年4月徒刑。

近日台鐵撞況不斷，不管是設備老舊，或是人為疏失所導致的嚴重意外，讓台鐵痛定思痛終於要開始進行改造，但故意破壞導致工安事件發生，可就讓人拳頭硬了，54歲李姓男子遭捕後，還辯稱雨傘是跌倒不小心掉在那裡，否認有故意妨害火車行駛安全之犯行。

判決書指處，7月2日下午7點20分許，台鐵二水車站副站長黃維質準備讓台鐵3277車次南下列車在二水火車站4股開出，發現4股20B主轍器無法開通定位，派員查看發現被放置雨傘及石頭，緊急排除後，並於隔天向警方報案。

判決書指，李男遭捕後否認犯行，表示當天他搭乘台鐵2224車次從斗六車站抵達二水，當時因下雨在紀念碑後方拿了雨傘，步下月台穿越鐵軌要走回家，走到一半突然下雨，他將雨傘撐開，經過喘轍器時不慎踩到轉轍器上的黃油，雨傘掉在上面，石頭可能是誤踩滑進轉轍器上，但又表示不知石頭哪裡來的。

李男前後詞前後反覆，又說當時跌倒時的地方有鋪尖石，所以左膝蓋有被挫傷流血流很多，因為他有地中海型貧血，因此當天跌倒引發跌倒，但法官從證人、現場蒐集照片、監視器等證物，無從認定是跌倒後不慎將雨傘石頭掉落在轉轍器上，反益徵其應係故意，而非過失甚名，故所辯均不足採信。

法官最後審酌，李男在轉轍器上擺放雨傘、石頭，造成火車往來及公眾交通安全之高度危險，幸未造成列車出軌、翻覆之危害，考量李男犯後否認犯行，未見悔意，重判3年4月徒刑，可上訴。

(中時 )