大陸疾控中心主任高福10日坦承大陸研發的新冠疫情保護率不高，建議混合接種不同技術的疫苗。主要使用大陸科興疫苗的智利11日為科興疫苗解套，認為應要留意疫苗減少患者入院率和死亡率的數據。

智利科學部長顧夫（Andres Couve）表示，除了科興疫苗保護率之外，大家應要留意數據和疫苗減少住院或死亡的有效率，並說衛生部短期內會公布疫苗在現實世界的研究結果。巴西一項研究顯示，科興疫苗對減少住院和死亡率分別是83.7％和100％。

智利公共衞生研究院院長加西亞（Heriberto Garcia）說，不要只看報道，強調有病徵和入院人數都在下降。

智利已花350萬美元展開科興疫苗臨床試驗，且訂購了6,000萬劑，預計未來3年為1,800萬名國民接種。

智利亦是南美地區中接種疫苗率最高的國家，已經有460萬人接種兩劑疫苗，720萬人接種首劑。

(中時 )