1111人力銀行12日發布最新調查指出，有高達64.5％的受訪上班族坦言自己曾經入錯行，主要五大原因是「薪水太少」47.5%、「身心壓力大」28.3%、「不符合個人興趣」23.5%、「專業度低/易被取代」20.0%及「工作超時/常加班」19.8%。調查並指出，有超過半數（53.3%）不滿意目前的工作。

至於發現自己入錯行後有何因應方式？1111調查發現，上班族首先會選擇「充實其他技能以利日後轉職」28.6%，其次是「騎驢找馬/換工作」25.6%，還有「隨遇而安」19.1%，先適應環境、培養職能，待有合適的職缺出現再主動出擊。

調查也發現，上班族換工作的前提是，高達83.4%的人認為薪資要增加，平均至少要增加5,295元；另有14.1%的人可以接受薪資平移(維持和前份工作一樣)，還有2.5%可接受薪資下修。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，若從22歲大學畢業踏入職場到65歲屆齡退休，每一位上班族平均都要在職場闖盪超過40年，難免會有摸索方向甚至入錯行的時候，但要提醒的是「設停損點」，一般而言，乍到新公司都有磨合期，從交接新工作、熟悉業務、建立社交圈等，大致要花上半年時間，因此「六個月」已經足夠體現組織運作及企業文化，若是仍覺無法融入或是跟不上團隊腳步，那就要認真思考這份工作是否真的不適合自己。

為了解上班族的工作意向，1111人力銀行設計「真心話大冒險上班族入錯行調查」，針對求職會員進行網路問卷調查，調查時間2021年3月17日到2021年4月8日，總計回收1,136份。

(工商 )