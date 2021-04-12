公平會12日召開「數位平台，內容網站及線上廣告產業生態及及爭議」座談會，會中，台北市報業商業同業公會秘書長陳志光指出，跨國數位平台影響報業經營，讀者習慣免費新聞提供的氛圍應該要改變，政府可以擔負積極引導轉向的角色。

這場座談會是由公平會副主委陳志民主持，平面報業、雜誌出版、網路媒體和多名專家學者獲邀出席，陳志光在會中代表報業公會指出，報業經營因為數位平台受到深遠影響，台灣讀者在閱讀習慣上多認為免費是常態，這部分可由政府積極引導扭轉這樣的免費氛圍。

陳志光指出，台灣要在澳洲立法「新聞媒體與數位平台強制議價法」這波討論中跟上，對於大型科技平台壟斷作為影響報業經營積極地回應。台灣媒體內容在華文市場中有一定品質，建議在政府支持下，聯合台灣其他媒體同業展開集體協商，促進立法。

台北市報業商業同業公會也發出六點聲明如下：

1，扭轉一般民眾認為新聞內容應該免費閱讀的錯誤觀念，讓媒體營運可以回歸正軌。澳洲模式樹立標竿，台灣政府應該積極擬定因應方針，協助本土新聞業者進行談判，及早跟上「新聞付費」的產業新慣例。

2，在反壟斷議題上，台灣應該設法加入正在凝聚中的跨國談判機制，掌握美國、英國、加拿大、以及歐盟等國家正在快速發展的科技反壟斷立法潮。

3，我們不應妄自菲薄，台灣人口與澳洲相近，網路科技力量遠在澳洲之上。澳洲政府率先立法，在全球反科技壟斷的潮流中取得領先地位，加拿大、英國、歐盟、印度等國家隨即跟進，台灣也不應該缺席。

4，台灣作為華文世界最重要的新聞媒體產出基地，與谷歌、臉書有相當的談判籌碼，因此必須「在政府支持之下進行集體談判」，澳洲、加拿大、英國等政府的談判戰術，即是聯合相關新聞媒體公會集體發聲。

5，台灣除了有極為活躍的傳統新聞媒體，新興網路媒體也如雨後春筍，實質上成為中國以外，產量與品質最大的華人媒體中心，若能透過「澳洲模式」的啟發，推動「台灣模式」立法，才能確保國內傳統媒體永續發展。

6，澳洲原本是相對邊緣英文媒體市場，政府與業者卻能找到槓桿，掌握網路產業變化的先機，取得全球話語權，並且扶植本地產業邁向下一個網路世代，澳洲具 有前瞻眼光的政策戰略與戰術，值得台灣借鏡。

(工商 )