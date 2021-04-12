22歲秦女訴苦。（截自網易《培大看眾生》）

大陸一名22歲的秦姓女子，網路認識前男友懷孕，提出結婚卻因5萬人民幣（約新台幣21.7萬）聘金談不攏而分手。焦急的秦女又上網交了新男友，新男友聽到秦女懷孕，興奮地立刻帶她去登記。豈料產檢時，醫師推定懷孕時間與兩人交往時間對不上，新男友得知當了現成爸，怒不可遏，立刻切斷聯繫，秦女兩頭落空，下場難堪。

大陸網易《培大看眾生》發表文章，22歲的秦女透過網路認識男子趙杰（化名），兩人同居沒多久，秦女發現自己懷孕了，她提出結婚並要求男方拿出5萬人民幣（約新台幣21.7萬）聘金，雙方一直談不攏最後分手，男方表示沒錢，連墮胎費都不給就人間蒸發。

懷孕1個多月的秦女再度上網交友，認識了徐偉（化名），2人第一次見面就發生關係，之後徐偉發現秦女懷孕，樂不可開支地立刻帶秦女登記結婚。

登記結婚後，徐偉帶秦女到醫院檢查，結果出爐瞬間綠光罩頂，因為醫生推定的懷孕時間，與兩人發生性行為的時間根本對不上。秦女只能坦承就是想幫腹中孩子找個爸，徐偉也氣得立刻切斷兩人所有聯繫方式。

秦女最後沒有把小孩拿掉，懷孕8個月又回頭找前男友趙杰負責。秦女哭訴，因為懷孕被老闆辭退，生活陷入困境的她，只希望趙杰能幫忙付生產費，以後的撫養費絕不會再找他要。

趙杰依舊斷然拒絕，秦女乾脆直接登門找趙杰父母要錢，趙父痛斥秦女不是本分姑娘，和兒子認識之前就結過婚墮過胎，根本就是想藉著懷孕生子賺錢；趙父更說自己跟老婆都是殘障人士，靠福利津貼跟撿垃圾維生，幫不了秦女只能請她自求多福。

(中時新聞網)