南崁市場出入人流量極大，但不少民眾沒有地方可以停放機車，造成不少困擾。（桃園市議員劉勝全提供／姜霏桃園傳真）

桃園市蘆竹區南崁傳統市場攤販豐富、出入人流量極大，但周邊的停車格數並不多，不少商家將機車、轎車停放在人行道上，造成民眾困擾，桃園市議員劉勝全像市府提出申請，在市場附近增設15格機車停車格，讓買菜的民眾有區域停放機車，也讓車輛出入有完善的規畫。

劉勝全說，過去有許多里民向他反映，表示要停車買菜都要繞很遠，甚至只能臨時停在路邊，但違規停車又要面臨被開單的風險，實在是非常兩難，且不少商家都會直接把機車停在人行道上，造成用路人的不便，也導致許多民眾因無處停車，便直接將機車騎進市場內，不論是駕駛、行人都相當困擾。

劉勝全也提到，尚未劃設停車格時，不少外地勞工會聚集在路邊，更誇張一點的還會直接席地而坐，造成要出入市場的民眾極大不便，且人行道上停滿了機車、汽車，大家沒有一個停車的規範，導致南崁傳統市場整體看起來相當雜亂。

透過服務處向市府陳情，市府同意在南山路一段及南農路口增設15格停車格，將人行道保留1.5公尺的通行空間，其餘均劃設成機車停車格供民眾使用，改善原本機車流量極大，但尚無地方停放的問題，讓民眾能在買菜時安心停車，也不怕原本寬廣的人行道惡意遭人霸佔。

(中時 )