統一超商7-11的行動App「OPEN POINT」中的行動隨時取，提供民眾咖啡、鮮食、零食等寄杯服務，不過今日有民眾發現，欲使用該服務卻出現「功能進行維護，部分服務暫停」的畫面，令不少網友直呼「相當困擾」，對此，業者則回應，系統仍在維護作業當中，造成不便，敬請見諒。

今（12）日早有網友在PTT發文表示，一早近7-11超商欲兌換商品時，打開App功能中的行動隨時取，卻發現提貨券選項進不去，系統顯示繁忙，部分功能維護中，貼文曝光後不少鄉民也哀號說，「在早上上班時間維修真的很困擾」、「真的是要逼死人了」、「原本今早要換咖啡沒得換就只能用買的了」、「今凌晨12點看的時候就已在維護0-2點維護，結果又一直將時間往後延，到現在都沒好。」

7-11的App「OPEN POINT」中的行動隨時取，今早因系統維護，導致不少上班族無法順利兌換咖啡，截自目前都還在維護中。（圖／翻攝自手機App）

民眾張先說，「行動隨時取」到中午都還沒恢復服務，他原本想去領一杯咖啡，也只好作罷。另外也網友表示，「維修中就算了，但我竟然被扣了一杯咖啡」、「我的數量也被減ㄧ杯，沒注意的不就虧了」。對此，業者則回應，目前系統仍在維護作業當中，造成不便，敬請見諒」。

(中時新聞網)