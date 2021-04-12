資深媒體人黃暐瀚。(圖／本報資料照)

「珍愛藻礁」等四大公投案來勢洶洶，總統蔡英文11日在官邸召集府院黨及黨團高層開會，會議針對4項公投案達成「不提對案」的共識，引發外界討論。資深媒體人黃暐瀚今(12日)對此直言，「提了會更慘、會輸更慘」，且如果執政黨真的提出對案 ，那麼很可能四項公投案都會通過。

黃暐瀚12日在Yahoo TV《鄉民來衝康》節中目中說，「為什麼不提對案，我一個清楚結論，那就是因為提了會更慘、會輸更慘，如果提出對案，很可能四項公投案都會通過」。他提到關於《美麗島電子報》3月底發布關於藻礁公投的民調結果，完全出乎民進黨內主戰派意見。

該民調針對「珍愛藻礁公投」進行調查，顯示47.9%民眾同意遷離、24.3%不同意遷離、不投票或投廢票的有6.0%、未明確回答的有21.7%。黃暐瀚說，以此民調來看，其中大學生、年輕人、民進黨支持者都支持，所以這一公投一定會過關。另外，針對啟封核四公投部分，有45.3%同意啟封、39.7%不同意啟封、4.2%不投票/廢票、未明確表達有10.8%。

因此，黃暐瀚認為，所以如果民進黨提出對案，只會發生兩件事，第一，投票的人更多、第二，不只藻礁公投，連核四公投也會通過，連帶的所有四案都過，這樣就會造成行政院長蘇貞昌下台，所以不提的原因就是，「蘇貞昌最後可以下台，但蔡英文不能受傷」。

(中時新聞網)