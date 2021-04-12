大S(徐熙媛)2010年和汪小菲閃婚，生下一對兒女，感情甜蜜令人稱羨，然而汪小菲卻多次因失言引起爭議，日前又爆出消息，汪小菲疑似因為喝了酒，在直播中爆粗口，還遭爆料和連線的美女主播互稱哥哥、妹妹，儘管事後雙方都堅稱不認識，但汪小菲的失控行為還是掀起熱議。

汪小菲日前開直播和其他主播連線進行PK，過程中，他先是一時激動爆粗口，接著朋友不但說出了女主播的真名，還爆料一行人曾在四川成都一起喝過酒，汪小菲和女方更以哥哥、妹妹相稱，然而女主播很快反駁，稱自己不認識汪小菲，卻還是在網路上引起熱烈討論，網友紛紛猜測2人的關係。

事後汪小菲在其他直播中表示，他和女主播不認識，希望網友別再去騷擾對方，但網友並不買單，認為汪小菲行為不妥，譴責他不該在直播中公開爆粗口，也有網友質疑，汪小菲和女主播連線後又宣稱不認識，實在太不合理，整個過程十分尷尬。

汪小菲正式道歉。(圖/翻攝自汪小菲微博)

為了滅火，汪小菲今日又發文道歉，「對昨晚的事情實在抱歉，可能隔離太久了出來喝了點就有點兒放飛自我了。」他也再度澄清自己和女方真的不認識，是朋友認識的，沒想到造成誤會，「實在抱歉，給大家帶來不好的影響，實在不好意思」。

(中時新聞網)