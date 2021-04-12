台中市身心障礙體育總會，昨天在台中福華大飯店舉辦第六、七屆理事長交接典禮，由理事長陳清龍交棒給下屆理事長林孟令，持續推展身心障礙運動；副市長黃國榮代表市長盧秀燕到場見證，感謝台中身障體總多年來的付出與努力，讓選手在賽場上創下佳績，期盼未來持續攜手推展身障運動。

運動局指出，感謝台中市身心障礙體育總會理事長兼市議員陳清龍協助推動身障體育，除每年固定舉辦台中市身心障礙全市運動大會，也舉辦2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽等國際大型賽事，去年全國身障運動會也創下歷史最佳成績，獲得全國第二名。

新任台中市身心障礙體育總會理事長兼市議員林孟令也積極推展身心障礙運動，帶領身心障礙體育總會團隊辦理「愛運動．動無礙」巡迴運動指導團，將身障運動指導人力引進運動場域(含運動中心)開辦身障者專屬體適能、重訓、有氧等專業運動課程，提升身障者參與運動的機會與可見度。

運動局表示，未來市府將與身心障礙體育總會共同合作，推動身障體育，讓更多市民享受運動樂趣，打造台中成為酷城市。

交接典禮，黃副市長、運動局長李昱叡、社會局長彭懷真、教育局副局長葉俊傑、台中市身心障礙者體育會創會理事長陳有江、後援會董事長鄭明權、維他露慈善基金會執行長侯至祥、中華民國殘障體育運動總會常務理事林錦城，台中市龍井身障協會理事長陳昆崙、金緯關係企業總經理賴鴻毅等人均到場祝賀。

(中時 )