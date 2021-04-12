大甲媽鑾轎12日中午約12點左右進入雲嘉交界，比往年早1小時，嘉義縣長翁章梁等人前往接駕。（呂妍庭攝）

大甲媽鑾轎12日中午約12點左右進入雲嘉交界，比往年早1小時，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達等人前往接駕。（呂妍庭攝）

等待媽祖鑾轎期間，嘉義市長黃敏惠與一群大學生步行通過。（呂妍庭攝）

基於防水疫今年各供餐據點人員都戴上口罩。（呂妍庭攝）

大甲媽鑾轎12日中午約12點左右進入雲嘉交界，比往年早1小時，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達等人前往接駕，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同恭迎媽祖進入新港市區遶境，顏清標等人參拜後簡單致詞表示，大甲媽和新港媽一定會合力護佑，同時呼籲信眾共同集氣，希望能早日天降甘霖，解除旱象。

今年因不開放鑽轎腳，大甲媽遶境隊伍腳程走得快，約12點就進入嘉義新港崙子大橋，翁章梁等地方人士早已現場等候接轎，接過大甲媽鑾轎後，一行人在臨時搭設的看台進行簡單參拜儀式，隨即啟程進行市區遶境，預計晚間11點左右會安座奉天宮。

等待媽祖鑾轎期間，嘉義市長黃敏惠與一群大學生步行通過，與翁章梁等人不期而遇，黃敏惠說，她這次和一群年輕孩子一起進行宗教體驗，第一次跟著大甲媽遶境，覺得很溫暖，鼓勵台灣人都來走一回。

翁章梁說，大甲媽遶境新港已34年，今年防疫作為有了去年經驗，相關措施都做得非常好，「信眾可以放心來」，也說相信在媽祖保佑下，旱象很快就能紓解，同時疫苗又出來，疫情一定會在媽祖的疼愛下快點過去。

新港奉天宮董事長何達煌說，今年大甲媽主題是承諾，所以大家要遵守對媽祖的承諾，做好環保、戴好口罩，鞭炮少放點。

(中時 )