台北股市今(12日)在多空拉鋸下，開高震盪，指數盤中數度翻黑，台積電開高走低，收在605元，下跌5元，面板雙虎連袂攻高，友達攻上漲停，航運三雄也走勢強勁，長榮、萬海都亮燈漲停，集中市場加權指數終場收在16859.7點，小漲5.6點。

台股開盤以16908.55點、上漲54.45點開出，盤中一度上攻至16979.35點，上漲125點，指數在多空交戰下震盪劇烈，盤中一度翻黑至16793.54點，下跌60.56點，指數上下震盪185點，無緣觸及17000點。

台積電今日開在612元，上漲2元，雖曾來到613元，惜開高走低，盤中一度翻黑至603元，下跌7元，聯電開盤上漲1.2元，以54.2元開出，聯發科也是開高走低，盤中最高來到1005元，最低則下跌43元，來到956元，終場收在960元，面板雙虎開高走高，友達收盤攻上漲停27.05元，上漲2.45元，群創則是上漲2.35元，收在27元。

航運三雄走勢強勁，長榮、萬海都收在漲停板價位，分別來到55元、64元，陽明則是收在46.1元，上漲3.35元。

(中時新聞網)