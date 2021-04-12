螺絲廠世豐(2065)總經理陳駿彥表示，隨著美國市場續旺，目前訂單看到8、9月，加上中鋼(2002)調高售價，公司也於今年啟動產品漲價，第二季毛利率可望比第一季上揚；目前鋼價漲勢看到第三季，公司產品價格也可望持續調漲。

世豐2021年第一季合併營收達7.42億元，繳出歷年單季新高之優異成績。第二季營收估比第一季微降，但會比去年呈現年增的表現，毛利率則可望向上。

世豐主要螺絲產品銷售於美國地區為大宗，占整體營收比重逾七成。以旗下螺絲產品銷售組合來看，主要產品銷售涵蓋DIY市場及建築工業市場兩大應用領域，去年全球因居家辦公、遠距教學等需求拉升，帶動DIY市場銷售比重自2020年第一季的40%逐步拉升至2020年第四季的53%，且隨著各國逐步解封、美國房市交易熱絡等，建築工業市場營收比重已於去年第四季的47%逐步回升，增添公司整體銷售動能。

展望2021年第二季，世豐維持審慎樂觀看法。隨著美國終端居家裝修消費需求熱絡，持續挹注美國螺絲品牌、建築裝修通路客戶下單力道延續良好動能，以及公司已針對今年接單調整產品價格，除有助於中和原物料、匯率價格波動之影響，整體效益將於第二季逐步展現。

目前世豐體接單表現仍優於去年同期水準，訂單能見度達4個月，世豐除持續透過設備製程改良、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，並同步持續投入長尺寸、烤漆螺絲等產品研發、改良，滿足客戶對於強化建築結構、防鏽耐腐蝕、以及承受強度等需求。

世豐近年持續強化公司螺絲產品朝貫穿能力、扭力、抗拉力等機械性質、耐腐蝕及透過智能化系統升級以滿足客戶訂單交期、產品採購、生產效率提升與庫存管理能力，在疫情掀起居家裝修風潮熱絡、美國房市景氣升溫下，挹注整體接單動能暢旺，並於去年底加大調整客戶、產品銷售結構優化、生產經濟規模持續放大，加上因應原物料、匯率價格波動，並於今年啟動產品漲價，有望陸續展現於未來營運獲利能力精進。

(時報資訊)