美國商務部將飛騰信息技術公司在內共7家大陸企業與機構列入實體清單，由於飛騰為世芯-KY(3661)客戶，股價已經連續兩個交易日殺至跌停，美系外資也對世芯-KY具最新研究報告指出，該事件增加世芯-KY營運的不確定性，故其一口氣將目標價由1180元調降到780元，評等由加碼調降到中立。

美系外資表示，美國商務部將飛騰信息技術公司在內共7家大陸企業與機構列入實體清單，由於飛騰為世芯-KY客戶，且據悉，佔世芯-KY營收比較達40%，根據目前訊息指出，飛騰是否可以繼續或停止其現有16奈米PC的生產CPU和7奈米服務器CPU將取決於關鍵代工廠台積電(2330)的驗證，這新的CPU設計項目可能還需要獲得美國商務部的批准繼續，而世芯-KY和台積電都將會遵守美國的「最低限度規則」(美國原產含量的25%以內)和有關軍事用途的相關規定，現階段先調降世芯-KY在2022年、2023年營收26%、28%，主要是有鑑於其客戶集中的風險，且若以世芯-KY的2021年營收為基礎，假設飛騰的新CPU設計沒有獲得美國商務部的批准繼續進行，則世芯-KY在2022年將受到更大的影響，將其目標價一口氣由1180元調降到780元，評等由加碼調降到中立。

美系外資表示，最初期望飛騰可以在2022年將其PC CPU開始遷移到7奈米，甚至在2023年及以後有機會進入一些大陸個人電腦市場，故當下狀況恐使得世芯-KY營收出現缺口，該如何弭補該缺口，假設大陸市場AI快速發展，2021年預計AI佔世芯-KY營收約20~25%，即使AI發展速度更快，則該收入將在2022年翻倍，但依舊僅能部分抵消飛騰的收入缺口，整體事件增加了世芯-KY營運的不確定性。

(時報資訊)