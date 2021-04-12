芯測(6786)3月營收為461.2萬元，月增加91.90%、年增加502.88%，成長主要原因為1、2月採購EDA工具與IP的遞延效應在第一季後開始趨於穩定。

芯測主要提供功能電子設計自動化(EDA)工具和客製化IP，也是目前亞洲唯一一家提供記憶體測試與修復的EDA工具與客製化IP的供應商，這類的產品雖然與客戶的預算編列以及評估產品時間有著緊密的關連性，當客戶導入後，因為客製化設計的因素，讓客戶的續約率大幅提高，形成穩定的營收貢獻來源。

由於芯測持續穩定佈局生態系統，讓記憶體測試與修復EDA工具，被記憶體IP供應商用於記憶體IP的驗證，透過客製化IP的設計，也和ATE(自動化測試設備)廠商開始進行技術上的合作，提供ATE廠商的客戶快速有效率的晶片錯誤診斷解決方案。目前芯測的生態系統包括，IC設計公司、設計服務公司、記憶體IP供應商、半導體製造商、ATE廠商與EDA雲端服務等。隨著大陸十四五規劃的發酵，有許多大陸設計服務公司，都與芯測進行先進製程的記憶體測試與修復項目合作。

除此之外，全世界都在關注於HPC相關應用晶片，此類晶片中記憶體佔比重持續提升，所以，記憶體之良率決定產品競爭力。芯測之EDA工具搭配定製化IP的功能，讓許多HPC相關應用晶片，可以有效率的管控記憶體發生錯誤的情況，以維持HPC相關晶片的穩定性。

芯測透過專利的佈局，持續提高技術門檻，目前更著重於生態系統的耕耘，除了原本的IC設計客戶外，近期與設計服務公司、記憶體IP製造商以及ATE廠商的合作更加密切。另外，在新興記憶體的測試演算法開發上，芯測已經在EDA工具，內建新興記憶體的測試演算法，因應未來新世代記憶體的測試需求，進行中的EZ-BIST簡化版上雲的計劃，目的在於，擴大服務需要使用記憶體測試的全球廠商，進而提高芯測產品之覆蓋率，協助客戶完成一站式消費的目標。

(時報資訊)