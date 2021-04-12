北市某大型醫院急診室謝姓主治醫師，被控去年涉嫌為1名女病患看診後，撫摸對方胸部，還把女對方輕輕抬起後搖晃，同時模仿藝人羅志祥的「空幹」動作、前後搖擺自己下體，女病患驚醒大叫，謝才住手。檢方調查時，謝否認犯罪，辯稱自己只是癲癇發作，台北地檢署12日依乘機猥褻、性騷擾等罪起訴謝男。

檢方調查，年約40歲被害女子，去年8月9日晚間因發高燒，到該醫院掛急診，由謝姓主治醫師看診，女子因全身無力、神智不清，躺在急診室病床上休息，但謝男藉口要檢查，站在她病床邊，直接把手伸進她上衣內撫摸胸部。

之後，謝男還把手放到對方右後腰，輕輕抬起搖晃，讓被害人胸部不斷晃動，謝男還在床邊前後擺動自己下半身，作出猥褻的「空幹」動作，直到被害人被晃醒大叫後，醫護人員趕到，謝才罷手。

檢方調查時，謝男辯稱，他當時是在問診檢查，突然自己癲癇發作，身體才會不自覺搖晃。但是醫院調閱監視器畫面，認為謝男說法離譜至極，認定謝涉犯性騷擾事件。檢方也根據監視器畫面、醫護證詞，不採信謝說法，依法起訴。

(中時 )