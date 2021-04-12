一名大學公開組投手曾在練習賽丟到隊友，造成心中陰霾後，每次比賽投球都很丟到打擊者，表現嚴重失常，得了俗稱的「投球失憶症」，經中醫大新竹附設醫院身心科心理師符力中為他做運動心理學「三招式」治療後，恢復往日投球雄風。

符力中表示，運動選手通常把較多心力放在技術和體能上，忽略心理層面的重要性，其實「心理狀態」才是影響比賽的關鍵因素，以棒球為例，影響比賽有8成是心理狀態，剩下2成是技術表現。

符力中教導這名「投球失憶症」選手，以「腹式呼吸」、「意象訓練」與「自我對話」三招，因應場上的焦慮狀態，並結合生理回饋儀器呈現客觀數據，經過6次治療後，讓他在面對打者時不會再有任何不舒服的感覺。

符力中說明，腹式呼吸有轉移注意力功能，並以漸進式肌肉放鬆技巧，協助選手在焦慮情境中放鬆，意象訓練是幫助選手想像自己的完美動作，有助達到實際動作訓練的效果。

自我對話是用來幫助專注和聚焦的語句，可以是一句短短的話或一個詞彙，像「我可以的！」只要說出來對自己有功效，就是很棒的一句話。

符力中說，運動員在賽場上會受壓力、情緒、專注力等因素影響表現，運動心理學不僅可運用在運動員身上，只要和表現有關係，都可以靠著腹式呼吸和意象訓練及自我對話讓自己更好。

尤其，職場的上班族大都會面對研發、時間、同事及上司等諸多壓力，也會影響到工作表現，也可以透過腹式呼吸、自我對話及意象訓練，讓自己成長，追求更好業績，達成工作目標。

(中時 )