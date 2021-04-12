親人離世後，都會進行火化、撿骨。在殯儀館工作的PTT名人「大師兄」今天在臉書分享，有一家人在替奶奶撿骨時，突然其中一名孫子的手機響起，歌詞唱著「打破他、打破他」，在場的長輩皆用惡狠狠的眼光盯著那名孫子，而他也嚇得趕緊將手機關掉，才結束尷尬的場面。

「大師兄」今天在於個人臉書「BigBrother大師兄」表示，大體火化撿骨時，許多家屬都會先仔細看著先人的骨骸問一些問題，有的家庭會莊嚴地站在一旁，隱隱約約還會聽到啜泣聲。某日，某家人齊聚幫奶奶撿骨、裝罐，過程中十分莊嚴、溫馨，時不時地討論奶奶生前的小故事。

此時，其中一名孫子的電話鈴聲響起，手機響並沒什麼大不了，但那個孫子的手機鈴聲竟然是歌手葛仲珊的《打破他》。「打破他、打破他、打破他…」歌詞在撿骨室裡繚繞，長輩聽了轉頭用兇狠的眼神瞪著那個孫子，嚇得他滿臉通紅，趕緊將手機關掉。

這段故事令不少人看了笑翻，直呼「這位孫子的手機鈴聲也太巧了」、「那個場面該有多尷尬」、「看到『打破他』真的會忍不住大笑」。

大師兄最後也補充分享，某次他開車載爺爺出門，車上播放頑童的《討客兄》，在一旁的爺爺緊皺著眉頭問「這是在唱什麼？」令他驚覺，原來在長輩面前歌單真的很重要啊。

(中時新聞網)