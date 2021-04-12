太魯閣號2日發生嚴重翻覆意外，釀重大死傷，倖存者的心理狀態恐需要時間修復，媒體人羅友志形容這些失去的家人的倖存者是「意外孤獨者」，對於他們自責表示，「不去玩、不分開坐就沒事」，讓羅相當不捨；而在事件後，政府的作為也讓羅友志直呼：政治良心蕩然無存。

羅友志今（12）日在臉書指出，新北市議員江怡臻發現，「自責」是這次太魯閣事件倖存者容易出現的情緒，因為東部幹線特殊訂票情況，常常一家人分成兩個車廂搭坐，意外發生後常常留下「意外孤獨者」。

江怡臻分享一個淡水的案例，羅友志轉述，該案老公跟兒女都在太魯閣事件罹難，讓人心疼的是她一直強調「我沒事」；而通常意外者發出這樣的聲音，想關心的人就會噤聲，對此，新北市政府的處理方法分成幾個階段，先陪伴、後心理重建，進而勞工局等單位接手，繼續默默支持她未來的生活。

太魯閣號事故倖存者心理狀態需要時間修復，媒體人羅友志轉述新北市議員江怡臻（右）分享的的案例。（圖／摘自Hit FM聯播網 羅友志 嗆新聞臉書）

聽到江怡臻的安排，羅友志安心許多，但他也指出，江怡臻同時觀察到這些自責的聲音：「不去玩、不分開坐就沒事！」真心讓人非常不捨，羅直言，「該自責的人，不是你們，是政府啊！」

「政府在自責嗎？」羅友志表示，「沒有」，頭七剛過，蔡英文總統臉書像是振臂高呼：「解脫了！」一樣，關心的話題立刻急轉彎；但轉彎也無妨，如果關心的是疫苗、公投議題也就罷了，她關心的竟是臉書觸及率下降，就像台鐵內部流出的「Line截圖甩鍋指導方針」一樣，用網路風向，盡量把責任歸咎在包商。

羅友志直言，這個政府上下關心的，不是49條人命，不是這些「意外孤獨者」，他們關心的是觸及率、歸咎責任不要在我，政治良心蕩然無存。羅說，當然他們一樣會「頭過身就過」，在五年發生了上百條人命意外，那麼多荒腔走板的奪命事件之後，依然輕騎過關，因為有觸及率；而「觸及率是誰？你們啊！想想吧…」。

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(中時新聞網)