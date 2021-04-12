大陸寶鋼5月份熱軋盤價大漲，主力鋼材熱軋每公噸大漲400元人民幣，將帶動中鋼5月內銷盤價續開高底定，中鋼(2002)5月盤價挑戰連11月上漲，中鋼今日股價持續大漲，率領鋼鐵股全面噴出。

大陸寶鋼開出5月份內銷盤價，呈現平高盤，其中主力鋼材熱軋每公噸大漲400元人民幣、厚板每公噸大漲500元人民幣、酸洗鋼板每公噸大漲300元人民幣，其它熱鍍鋅和電鍍鋅產品則維持平盤。

目前歐美鋼價爆漲，亞洲市場跟著漲，中鋼盤價成為亞洲地區最低價格，目前每公噸落後國際行情100美元至200美元。

中鋼預計4月中旬將開出5月盤價，在全球熱軋價格續攀高，且煤鐵原料價格居高不下，業界看中鋼5月內銷盤價續開高底定，中鋼月盤挑戰連11月上漲，中鋼今日股價持續大漲，率領鋼鐵股全面噴出。

就鋼價走勢來看，歐美熱軋價格飆高，亞洲鋼價硬挺，且煤鐵原料價格居高，加上美國公布2.3兆美元基建計畫，中國大陸將降低鋼材出口退稅並嚴加限產等因素帶動，5月指標的亞洲各大鋼廠續開高盤可期，中鋼也可望挑戰連11漲。

鋼市行情自去年下半年來持續復甦，中鋼的月盤鋼品價格已連續10月上漲。中鋼預計在本月中旬開出5月盤價，可望挑戰連11漲。中鋼盤價續看漲，中鴻(2014)盤價亦可望同步挑戰連11個月上漲。

受惠鋼市熱絡，中鋼首季獲利上看100億元；法人預期5、6月內銷盤價再開高機率高。法人推估，中鋼第二季獲利維持高檔，整體上半年獲利有望挑戰200億元。

中鋼集團中鴻上半年鋼價可望同步跟漲，上半年獲利可期。中鴻今年2月盤價續揚，主要產品內銷熱軋為去年下半年後連續第8個月上漲；受惠鋼價大漲，光是2月每股獲利達0.45元。展望第一季，中鴻內外銷盤價同為連三漲，將推升獲利攀高，比去年第四季持續明顯增長，上半年營運亮麗可期。

中鋼今日股價持續大漲，率領鋼鐵股全面噴出。春源(2010)、官田鋼(2017)、中鴻連續大漲，表現最為亮麗。

(時報資訊)