麗彤生醫（6539）受惠美容飲品暢銷，自結3月營收1.7億元，交出月成長16.8％、年增16.6％佳績，首季營收5億元，年增率15.0％。

展望第二季，麗彤預計在新品上市活動以及母親節檔期，單季營收可望繼續保持在高檔。

董事長張麗綺表示，目前DV官網擁有60萬線上會員的穩固基礎，公司正在導入甲骨文Oracle自主化雲端數據中台與CX客戶體驗平台，透過導入一套專屬的消費者行為模式大數據與人工智能（AI）演算法，動態的勾勒出消費者偏好與習慣，提供消費者更貼近的需求，大幅提升麗彤與消費者之間更佳的互動體驗。

麗彤DV美容飲品「醇耀妍」、「醇養妍」各有忠實擁護者，1月再推出的科技養顏機能飲品「醇耀妍NMN超能版」，上市後同樣掀起銷售熱潮，帶動首季營收衝高。未來規劃持續每季推出1-2款保健/保養品，滿足消費者的需求，第二季新品已於4月強勢推出升級版「雙樂纖Super Plus+」歡慶新上市活動，搭配母親節檔期DV保養保健品活動，結合電商銷售優勢，將挹注第二季營收成長動能。

另外，該公司在全台策略聯盟的醫美診所共計12家，DV皮膚管理中心9家，今年目標再增加1-2家醫美診所策略聯盟，其中新竹館預計於今年下半年開幕，在快速成長的醫美市場中，持續佔有絕對的領導優勢。

(工商 )