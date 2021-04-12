電子零組件代理商安馳科技（3528）3月營收達5.54億元，創歷史同期新高，較上月大增48.55％，年增19.09％；第一季營收則為15.36億元，同樣改寫歷年單季新高紀錄，且較去年同期成長28.07％。

安馳表示，第一季營收創歷史新高主要受惠全球晶片供需失衡狀況延燒，下游客戶積極建立安全庫存，加上自動化測試、雲端邊緣運算及5G高速傳輸等整合方案需求大幅增加，公司兩大產品線出貨量均較去年同期成長一成以上。

在賽靈思（Xilinx）代理產品線方面，推出 Xilinx新款支援PCIe 4.0介面的UltraScale+雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，搶攻工業電腦及大數據分析伺服器市場；亞德諾（ADI）產品線也推出煙霧偵測、震動監控系統、電源監控系統與水質監控等四大應用整合方案，同步搶攻工業4.0的藍海商機。

至於新代理產品線Qorvo今年聚焦Wi-Fi 6／6E及Sub 6G的射頻相關元件開發設計及推廣，第一季出貨較已去年同期大增逾15倍，產品應用範圍涵蓋無線基礎設施到移動設備等全系列高速傳輸應用產品，有助於公司拓展5G基地台、衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸市場。

展望後市，安馳對今年展望維持審慎樂觀態度，公司將持續推動產品升級策略，提升整合方案出貨比重，拓展雲端邊緣運算整合、人工智慧物聯網（AIoT）、以及5G傳輸等三大主流新興應用市場產品，並開發國防、車載及醫療等利基型的高階整合方案，公司整體營運可望維持穩健成長動能。

(工商 )