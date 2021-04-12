安永（EY）聯合會計師事務所自2020年正式啟動安永新世代寰宇領袖菁英會系列活動，日前舉辦今年第二場「安永新世代寰宇領袖菁英會-沙龍雅聚」，邀請合隆毛廠總裁及董事長陳焜耀、陳彥誠父子，透過跨世代的兩代接班企業家分享家族企業經營之道、危機處理、世代思維差異與傳承接班前後之心境轉換。

合隆毛廠為創立於1908年的台灣百年家族企業，陳焜耀總裁身為合隆毛廠的第四代接班人，當初接班後成功改造家族企業，並決定早早交棒給新一代的家族接班人，在旁協助輔佐經營；而現任的第五代接班人陳彥誠董事長，在接班後用新的眼光來面對家族企業傳統產業挑戰及商場競爭，因應產業新競爭及思考轉型策略，創新家族企業經營。

此外，安永也邀請台大管理學術副院長暨創業創新EiMBA執行長陳家麟分享家族企業走向創新挖掘新市場商機案例。他指出，家族企業傳承與創新結合，關鍵在創新三元素「人本價值」、「技術改良」、「商業模式」上，以人本價值作為創新之基礎，從使用者需求及使用情境方面發現問題，以彈性靈活方式，有系統地在可容錯範圍內為組織建立創新思維，獲得抓住機會突破、蛻變、轉型及解決難題的能力，為家族企業在數位轉型時代提供突圍利器。

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