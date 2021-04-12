居住新北市淡水區許姓男子，2019年12月得知未成年女兒新交男友，認定林男誘拐女兒，竟然動用私刑，找來4名小弟助陣毆打林，還叫林打電話通知父母到場，強逼林男自慰吞精，直至林母苦苦哀求，許等人凌虐林4小時才肯放人。檢察官認為許男行徑惡劣，依妨害自由罪起訴，傷害部分撤回告訴。

39歲許男不滿未成年女兒的男友，疑與女兒發生關係，氣得找來21歲許、23歲隋、22歲賴，以及王姓男子，前年12月13日晚間7點，約了林男到住處談判，質問為何要誘拐女兒，許等人先辱罵、再徒手毆打，並要求林下跪打電話給家人到場。

林的父母到場後，隋以抓癢棒毆打，許則要求林自慰射精後自行飲用，並以奇異筆在臉上作畫，要求林脫衣跳舞，並以手機錄影，又提出168萬元賠償金，否則將繼續凌虐林，還要告上法院，指女兒遭到性侵，嚇得林母下跪求饒。

凌虐數小時後，許始終不肯罷手，林父、林母擔心又不知所措，只好在樓下等待，直到林的友人出面協調，林男已被打到腦震盪、流鼻血、以及臉部多處骨折，許等人凌晨12點多放人，林母見到兒子被打得遍體鱗傷才趕緊報警。

檢察官調查，傷害部分林男當庭撤回告訴，其中1人只有動手毆打並未限制林男行動自由予以不起訴，另外許等4名男子，依剝奪人行動自由罪起訴。

(中時 )