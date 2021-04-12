警方自頭屋大橋下方後龍溪床涵管內找到作案機車。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

警方自後龍溪內起獲作案機車車牌及嫌犯所著衣物。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

警方赴竹南追回6條金鍊贓物。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局幹員在公館鄉田間小路埋伏逮捕銀樓搶案嫌犯。

苗栗市中正路1家銀樓本月7日遭2名搶匪砸破玻璃櫥窗，搶走14條金鍊，轄區苗栗警分局9日循線在台中、苗栗逮捕謝姓、劉姓2嫌，經帶回偵詢始終不肯透露作案工具及贓物去向，苗栗縣警局長周煥興當場怒斥2嫌「客家人敢作敢當！」2嫌才供出贓物流向，警方循線起出金飾及作案機車等證物後，依搶奪罪嫌移送檢方偵辦。

據查，52年次的劉姓嫌犯與小他5歲的謝姓嫌犯，2人同為苗栗公館鄉人，並以師徒相稱，2嫌為了作案掩人耳目，特意先去行竊機車代步，再由謝嫌騎車，搭載劉嫌前往中正路銀樓，由劉嫌持榔頭砸破玻璃展示櫥窗，一把抓走14條金鍊後揚長而去。

案發後，苗栗警分局成立專案小組全力追查，最後清查出劉、謝2嫌涉有重嫌，布線緝捕，9日下午分別在公館鄉及台中后里逮捕2嫌帶回追贓。

警方偵詢2嫌多時，2嫌不但矢口否認犯案，還向員警嗆聲有本事就自己去找贓物，此時，苗栗縣警局長周煥興剛好前往分局了解案情進度，一聽嫌犯嗆聲，當場怒斥2嫌，「是客家人！就要敢做敢當！」2嫌一聽無言才坦承供出贓物去向。

原來2嫌犯案後，為了要毀證，將代步機車騎到頭屋大橋下方後龍溪河床，將機車推入大型涵管內藏放，並將車牌卸下丟入溪內，2嫌並將身上所穿衣物及安全帽全都棄置溪中，所搶金鍊除了部分銷贓變現外，另有6條金鍊則藏放在竹南。

警方經涉水在涵管內找到機車，並於10日上午協請苗栗縣山城救援協會在溪中擴大搜尋，順利起獲遭歹徒犯案時安全帽、衣褲等贓物。並循線到竹南追回6條金鍊。

警方發現，劉嫌教導徒弟犯案手法，外出都會刻意繞路走田間產業道路，原想不易遭發現，但被警方掌握行蹤，就利用劉嫌行經田埂小路時予以逮捕，詢後依法送辦。

(中時 )