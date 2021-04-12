浩鑫（2405）受惠終端市場需求復甦，XPC出貨回溫，加上子公司暄達醫學出貨穩定成長，3月合併營收較前兩個月升溫、達1.46億元，累計1-3月合併營收3.94億元。浩鑫看好隨著XPC出貨逐步回穩，及科技醫療訂單需求能見度明朗，對今年營運穩健成長看法樂觀。

浩鑫主業務為產業應用電腦鎖定利基市場，產品主要用於商用看板、POS機、KIOSK、自動控制等領域，去年XPC需求受疫情停滯的專案重新啟動，XPC歐美市場出貨逐步回穩，工業電腦產品線（Box PC與Panel PC）亦開始陸續出貨。

浩鑫表示，終端市場需求復甦，XPC需求回溫，面臨缺料和運費漲價，在庫存水位偏低下，客戶普遍改採取積極下單備貨態度，因此市場需求強勁，若排除供應鏈物料供給狀況，第二季出貨成長可期。

展望後市，浩鑫預期在利基市場的XPC產品線可維持穩健表現，科技醫療部分，零接觸防疫Kiosk採購裝機完成逾百台，Kiosk產品持續在健康照護應用市場布局，醫療用氣墊床產能趨近滿載，負壓傷口治療機及其周邊耗材已陸續出貨，除了已成功銷售至美國與巴西市場，今年還有望取得日本認證，加上結合雙方各自技術優勢開發IoT應用整合方案醫療級氣墊床，今年也將開始出貨，未來在集團的資源挹注下，包括市場推廣、產品開發時程、產品設計及生產彈性，都可望加大綜效。

(工商 )