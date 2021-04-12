經濟部展現創新自駕科技投入成果，促成新竹縣政府、科技之星、車王電子、銓鼎科技、工研院共同努力成果，啟動自駕電動中巴在竹北市區與高鐵間接駁服務，成為全臺首創市區開放混合道路的實驗測試路線，也將是智慧交通公共運輸商業化發展的重要里程碑。

經濟部表示，臺灣交通環境人車混流、車種多元、車流密度高，相較於歐美等地更為複雜，也成為我國ICT、車用電子等自駕車產業鏈與營運服務發展的競爭優勢。自2019年推動「無人載具科技創新實驗計畫」，鼓勵無人載具科技、服務及營運模式之創新實驗，截至2020年底已促成9個案例上路實驗，其中自駕船1案、自駕車8案，總計帶動投資估約3.5億元。12日啟動之「新竹縣高鐵新竹縣高鐵自駕車接駁服務實驗計畫」，不僅整合國內整車廠及車用電子廠商，包括華德動能、凌華科技、亞勳科技及宸曜科技等產業鏈，更期望以交通行動服務（MaaS）概念整合其他公共運輸，提供無縫轉乘接駁運輸服務。 經濟部技術處處長邱求慧指出，此次新竹縣高鐵自駕接駁服務測試有三大特色，包括運行道路大突破、智慧防撞大視野、智慧候車亭大連結。

第一，運行道路大突破，為全臺首創第一條市區開放混合道路自駕商轉營運路線，在汽機車混合車流之市區開放道路進行測試，提高運算系統處理人、車、路等資訊複雜度，相較現行許多在郊區或是市區公車專用道，也更貼近台灣獨特的汽機車複雜交通環境，此次自駕電動巴士上路測試將是一大突破；第二，智慧防撞大視野，搭載工研院研發之iRoadsafe車聯網技術，結合路側系統整合通訊、感測器與交通號誌、設施等資訊，宛如上帝的視野般，減少駕駛盲點、提升運行安全性，此技術更曾獲得2019年美國愛迪生獎Edison Awards及ITS世界大會產業成就獎；第三，智慧候車亭大連結，不僅乘客可掌握班次資訊，更新增雙向資訊溝通，行控中心透過安裝在智慧候車亭的攝影機隨時偵測候車人流，因應候車需求即時調配班次，掌握自駕電動巴士行車路徑等。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣擁有竹科園區完整科技產業鏈，發展自駕車不僅為在地運輸需求提出創新服務，更重要的是提升智慧科技產業價值。此次實驗計畫路線由高鐵七路出發，經過文興路、嘉豐五路、光明六路及莊敬北路，希望在未來長遠發展上成為市區公車的一環，亦將可解決新竹縣公共運輸的缺口及客運司機缺工的問題。歡迎在地鄉親及其他縣市的遊客都來體驗自駕車的魅力。

科技之星董事長陳志鴻指出，科技之星交通股份有限公司30年來專注營運交通車、客運業務，是新竹重要的客運營運公司，過去更曾榮獲新竹縣市區公車服務品質評鑑優等獎。為了持續精進在地化發展，也決定投入營運自駕電動巴士，尤其司機與乘客是公司最重視的人，車內配置了乘客服務及遠端服務等即時車聯網系統，期望能帶動新的營運商業模式，並提供民眾通勤、外地商旅與觀光客接駁等更多元的服務，邁進智慧交通的時代，感謝新竹縣政府、經濟部的大力支持，及車王電子、華德動能、銓鼎科技、工研院等夥伴們的協同合作。

車王電子暨華德動能董事長蔡裕慶表示，在電動巴士發展初期，車王電子就開始投資華德動能，而當時沒多少人願意搭這班車；車王也深感作為台灣車廠需當領頭羊，早在5年前就投入大資源，建構自主三電技術時，同時在自駕車領域，也已開始評估國內外資源以引進自駕巴士技術，最後與國內優秀的自駕車AI研發團隊工研院合作發展無人自駕電動巴士，另外本身也投入資源發展自駕電動巴士必要的巴士營運生態系整合技術，建構自駕車系缺一不可的人、車、路、雲、服務的系統整合；感謝各單位的配合，此次新竹縣的實路運行計畫，是將過去多年技術落地實施的關鍵一步。

工研院副院長張培仁表示，在經濟部技術處支持下，工研院研發自駕車感知次系統，並針對臺灣與亞洲特殊道路環境設計，收集大規模影像訓練資料庫；工研院也在2018年成立產業合作夥伴計畫，串聯10家廠商打造自駕車產業鏈；2019年更攜手車王電子共同打造10部自駕電動巴士，2021年將協助車王電子生產之其中3部投入此次實驗計畫。工研院也擘畫2030技術策略與藍圖，攜手廠商打造自駕車產業鏈，期望未來能將關鍵技術協助更多車聯網、車用感測器、汽車電子等產業跨入自駕新領域，帶動臺灣科技力，打造智慧生活，創造商業發展新機會。

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