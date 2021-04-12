婁峻碩去年專輯、個唱、商演大豐收，今年開春更接下電影、主持等工作星運看漲，不過爆紅的背後也讓他壓力倍增而對生活麻痺，他形容：「去年下半年忙到每天醒來就是工作，常常都是一整天16個小時NON STOP！熱愛工作的我儘管珍惜機會拼命衝，但卻發現生活重心失衡，甚至壓力大到掉髮、失眠樣樣來！」

他偶然與KID相約同遊花蓮潛水，從KID「熱愛生活、感受生活」的人生哲學上得到啟發，他表示：「同樣是工作佔滿、壓力很大、睡眠很少，但KID卻仍保持很好狀態及正面能量，從他身上學到不要被重複生活而麻痺自己，我發現他的祕訣就是無論多忙都要去積極感受生活中很細微日常的樂趣，即使看山看海都好，只要能讓自己快樂的事，再忙都要擠出時間去做！」

正因為從KID身上學到「給自己一個機會，重新感覺生活」的人生哲學，加上看了電影《靈魂急轉彎》的啟發，讓婁峻碩對於「感受」這兩個字產生體悟，因此寫下了〈FEEL〉這首歌來表達過去一年多來爆紅後的內心轉折，希望藉由這首歌提醒自己跟大家，要在生活中的人事物找出「感覺」，感受生命中美好的樂趣，並能樂在其中。

他找來英國新星製作人Piers Gopsill合作，以融合爵士、都會R&B、嘻哈的混新樂風，乍聽前半段以輕快節奏敘述著自己想說服女友想到海邊度假放鬆的心情，最後段音樂風格倏然明顯轉折情緒變DOWN，象徵憂鬱沉潛內心，道出現代人被反覆的工作壓搾，進而想要逃離的負面情緒。婁峻碩表示：「也許大家看到平常台上的光鮮亮麗，私底下承受了許多不為人知的內心苦楚，就像事情的一體兩面；也因此藉由這樣音樂創作模式來表達自己的體悟及自我紓壓。」

他藉由創作的過程中順道調整了自己的生活模式，他重拾運動習慣，即使工作再累再晚，每天都要抽空兩小時去做自己想做的事，舉凡之前去學潛水考執照以及去健身房操翻體能，藉由環境及注意力轉換，讓身心達到平衡，還意外得到紓壓效果！搖身一變成「時間小偷」的他打趣稱「每天跟自己偷兩小時」來排解「內心毒素」，他笑說：「無論再忙，還是硬卡出時間固定去運動，做完之後在工作上反而更有衝勁！總而言之，工作之餘要找到時間去舒壓，感受生活，調適自己。這是我2020年學到的總結，人生苦短，一定要開心。」

婁峻碩特別跑到小琉球為〈FEEL〉MV取景，整支MV有三分之二泡在水裡，從浸在VILLA游泳池一路游到海水中，是他最「濕背秀」的一次演出。他光是拍攝的過程中就有一半時間泡在水中，一直重複下水上岸，」一天洗了五次澡然後重複化妝，讓他笑說：「洗到快脫皮了！」他樂在其中把吃苦當吃補，他笑說，在不能出國的時候，可以去離島拍mv，邊工作邊玩，覺得很爽！

而最後一幕竟出現KID 「救」婁峻碩回岸邊並坐在他身旁談心，如此巧妙安排呼應婁峻碩先前創作靈感受到KID而做出對生活的改變及體悟，堪稱是本MV最大彩蛋！婁峻碩透露這顆「大彩蛋」完全無酬力挺，出現在MV最尾末無論對這首歌或對於自己都別具意義！他表示：「原本是要找KID一起去小琉球玩，加上他是我潛水的啟蒙導師，想說他一定要來看我潛海水初體驗！結果沒想到拍攝過程不順利，我可能太緊張潛不下去，後來他索性陪我在海邊拍攝，結果成就了最後這麼有意義的一幕！真的很感謝KID友情支援，讓我們拍出這段想要表達被內心壓力壓到喘不過氣、想要逃離這個世界，最後被拯救的感覺！真的沒有他就沒有這首歌！」

婁峻碩新歌〈FEEL〉MV到小琉球取景。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩新歌〈FEEL〉MV到小琉球取景。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩新歌〈FEEL〉MV到小琉球取景。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩新歌〈FEEL〉MV，KID是最大彩蛋。（想不到音樂工作室提供）

(中時 )