金素妍憑藉《Penthouse上流戰爭》有望封視后。（愛奇藝國際站提供）

韓國演藝圈年度盛事「第57屆百想藝術大賞」12日早公佈入圍名單，電視部門，《雖然是精神病但沒關係》提名8項，成為最大贏家，而金秀賢也憑藉該劇，與《黑道律師文森佐》宋仲基、《上流戰爭》嚴基俊、《怪物》申河均以及《惡之花》李準基角逐視帝；《上流戰爭》金素妍、《雖然是精神病但沒關係》徐睿知、《哲仁王后》申惠善，以及《月升之江》金所炫、《產後調理院》嚴智媛搶視后，2組都很競爭。

男女配角也同樣精彩，《 Start-Up：我的新創時代》金宣虎將對上《惡之花》金智勳、《雖然是精神病但沒關係》吳政世、《Mouse窺探》李熙俊、《怪物》崔代勳4位強敵；入圍女配角的則有《驅魔麵館》廉惠蘭、《上流戰爭》申恩慶、《雖然是精神病但沒關係》張英南、《哲仁王后》車清華以及《產後調理院》朴河宣，也各個都是實力派。男新人也相當有看點，當中包括《上流戰爭》金永大、《Sweet Home》宋江、《回到18歲》李到晛、《月升之江》羅人友和《人性課外課》南潤壽。女新人則是《上流戰爭》金賢秀、《Sweet Home》朴珪瑛、《人性課外課》朴柱炫、《怪物》崔成恩及《TIMES聲死一線》李周映。

電影部門，去年受新冠肺炎疫情影響，數量比起往年少了許多，「最佳影片」和「最佳導演」名單全部重疊，青龍影帝劉亞仁憑藉《收屍人》與《茲山魚譜》薛景求、卞約漢，以及《魔鬼對決》李政宰、《雙面追緝》趙震雄再爭一座影帝，而《收屍人》共提名6項大獎，成為最大贏家。影后則入圍《菜英文沒在怕》高我星、《我死去的那天》金惠秀、《三姐妹》文素利、《六十九歲》藝秀晶、《聲命線索》全鍾瑞。頒獎典禮預定下月13日以無觀眾的方式舉行。

(中時 )