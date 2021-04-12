在澳洲政府建議50歲以下民眾改接種輝瑞新冠疫苗，以取代AZ疫苗之後，這表示，2600萬名澳洲人民將於2021年前，全部都注射過的接種美夢，也正式宣告破滅。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)11日貼文臉書(Facebook)，由於澳洲當初設定，是使用AZ來當成主要接種新冠疫苗，但目前更改施打計畫後，已不再設定任何接種達成率。

莫里森表示，儘管希望新冠疫苗，可以在今年年底前全部施打完畢，但由於太多不確定因素存在，也就不太可能完成這樣的目標了。

在歐盟重申，AZ疫苗與罕見血栓病例間可能有聯繫性後，澳洲政府8日就宣布，建議50歲以下民眾改打輝瑞疫苗，已取代原定AZ新冠疫苗。

上周，澳洲政府也趕緊追加一倍輝瑞新冠疫苗訂單，因原本計劃在10月底前，全部澳洲民眾都有接種到疫苗。

由於早先澳洲嚴格規定對新冠病毒不妥協，也成功阻止造成社區性感染。但原本3月底400萬民眾可望完成接種的目標未達成後，疫苗接種率問題，也讓中央與地方產生許多政治嫌隙。

澳洲總理表示，目前當地已打了116萬劑新冠疫苗，進度與德國跟法國差不多，也領先加拿大與日本。

相對來說，澳洲疫苗開打時程較慢，因染疫者僅29400人，而疫歿者為909位。

(時報資訊)