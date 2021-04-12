傳產挺身，台股指數奮力收紅！上周五曇花一現的17000點今天還是無緣，早盤台股指數受到上周五美國道瓊工業指數再創歷史新高激勵跳空開高，原本市場期待，第二次闖關17000點的台股能在今天順利站上，無奈本周舉行法說會的台積電(2330)開高收低未能扮演多頭攻高的總司令，IC設計股也因市場擔心會掃到中美全球霸主競爭颱風尾成為今天殺盤重心，世芯-KY(3661)苦吞第2根跌停，天鈺(4961)、敦泰(3545)也不支倒地跌停，祥碩(5269)、力旺(3529)跌幅均超過6%，聯發科(2454)、瑞昱(2379)及聯詠(3034)也跟著遭殃。

內資相挺的中小型股-九暘(8040)、展碁(6776)、惠特(6706)、致新(8081)、笙泉(3122)、聰泰(5474)、同致(3552)等紛紛被打至跌停板，電子股弱勢，拖累台股盤中指數一度失守16800點，所幸造紙類股、航運類股等傳產股及生技類股適時挺身而出，永豐餘(1907)、永大(1507)、長榮(2603)、萬海(2615)、杏國(4192)、智擎(4162)、申豐(6582)及高端疫苗(6547)等以漲停板作收，在多空激戰下，台股指數力守紅盤之上，終場加權股價指數約16859.7點，上漲5.6點，成交量4204.5億元，OTC指數為212.47點，下跌0.84點，成交量1102.25億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲9.78%，其次是航運類股及鋼鐵類股，分別上漲5.91%及5.64%，表現較差者為電子零組件類股、半導體類股及觀光類股，其中電子零組件類股下跌1.61%，半導體類股下跌1.2%，觀光類股下跌0.71%；上櫃部分，表現最佳為化工類股，上漲3.73%，表現最差為遊戲類股，下跌2.06%。

就技術面來看，今天台股指數在美股創高帶動下開高，但獲利了結賣壓再度出籠，盤中指數震盪劇烈，一度翻黑失守16800點，終場上漲5.6點，以16859.7點作收；台股指數在上周二指數帶量跳空向上突破後，帶動指數沿五日均線往上攻堅，上周五盤中一度觸及17016點歷史新高點位，可惜獲利了結賣壓出籠，終場以黑K作收，今天台股再度開高收低，顯示市場對17000點戒心頗高，不過，目前指數仍守穩於五日均線，短中長期均線呈多頭排列，且KD指標高檔頓化，多方線型續強，有利指數整理後再往上攻堅。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，美股維持偏多格局，加上產業供需吃緊，帶動資金持續流入台股，盤面除了電子股續強，在鋼鐵、塑化等傳產類股輪動上漲帶動下，推升大盤續創新高價位，預期因景氣回升帶動電子與傳產需求皆提升，台股相關供應鏈目前產能供不應求，讓營運面量價齊揚使獲利可望大幅攀升，目前仍處於獲利上修過程，可望持續增添基本面動能。由於美股將進入首季企業財報發布期，將由摩根大通及高盛等銀行股財率先公布，台股部分本周由晶圓代工龍頭廠打頭陣，預估首季財報和法說會等題材，將是大盤能否持續上攻的重要觀察。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，現在是資金面與總體面利多題材薈萃的時刻，疫苗及口罩讓疫情有效降溫，市場預期經濟解封指日可待，且之前擔憂的通膨壓力有趨緩味道；在基本面上，半導體需求優於預期，記憶體廠商獲利將逐季走揚，全球5G發展向上趨勢不變，且美國庫存已回到中性水準，有利後續台灣零組件廠接單，預期台灣經濟成長在今年第二季見頂，全年GDP成長率可達4%以上，配合法說會旺季來臨，延續作夢題材，台股可望震盪盤堅。不過，技術面上加權指數與十年線乖離過大，需留意4月中下旬以後法說會與第一季財報公布後利多出盡。

沈建宏指出，進入第二季變數增多，包括：Tapering的擔憂、三大央行寬鬆動能預期將在下半年趨緩、拜登加稅雜音提前浮現等，都提供第二季修正的背景，且外資在無法以摩台與T50反1避險後，加大期貨空單布局，在變數增加下，台股第二季震盪將更形加劇，不過，雖然資金動能將趨緩，但熱錢持續尋找投資機會，對股市的修正不必悲觀，反而可逢低撿便宜。在操作上，持續看好2021年汽車、電動車及伺服器供應鏈；另外，高股息個股具防禦力，也可納入選股考量，分散投資組合風險。

(時報資訊)