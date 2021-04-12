CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)受惠四大產品線同步轉強，2021年3月自結合併營收雙位數「雙升」創11.64億元新高，使首季雖受季節性因素影響，但合併營收僅季減4.46％、改寫歷史次高，表現優於公司預期的季減7～9％。

展望今年，同欣電總經理呂紹萍先前表示對營運審慎樂觀，預期營收可維持健康成長動能，毛利率維持25～30％目標區間。四大產品線中，包括陶瓷基板、影像感測器、混合模組今年均可望維持成長，僅RF模組需求較不明確，有待進一步觀察。

同欣電公布3月自結合併營收11.64億元，較2月9.64億元躍增20.73％、較去年同期6.8億元跳增71.05％，刷新歷史新高。累計首季合併營收31.41億元，僅較去年第四季32.87億元新高減少4.46％，仍較去年同期19.53億元跳增60.83％，改寫歷史次高。

觀察同欣電3月四大產品線營收，影像產品5.87億元，月增12.3％、年增近1.28倍。陶瓷基板2.84億元，月增25.59％、年增38.04％。混合模組2.29億元，月增35.52％、年增65.36％。射頻（RF）模組0.49億元，月增32.78％、但年減26.23％。

累計同欣電首季影像產品16.68億元，雖季減5.21％、但年增近1.36倍，陶瓷基板7.4億元，季增達10.43％、年增達30.36％。混合模組5.85億元，季減10.36％、但年增21.6％，僅RF模組1.21億元，季減26.86％、年減32.18％表現較弱。

呂紹萍先前法說時指出，受淡季及工作天數較少影響，首季營收估季減高個位數百分比，以陶瓷基板及車用CIS需求成長較強，實際營收表現優於公司預期。而半導體市況相當蓬勃，客戶提供的車用晶圓仍算順利、沒有斷鏈問題，但其他材料確實需積極催貨。

呂紹萍對同欣電今年營運維持審慎樂觀，預期營收可望維持健康成長動能，毛利率維持25～30％目標區間。今年設備支出將略低於去年，主要用於車用CIS產能，但建廠支出將相當龐大，可能使整體資本支出創下新高紀錄。

亞系外資先前出具報告，看好同欣電樂擁中國大陸半導體在地化、IDM廠委外代工、CIS感測器持續升級，以及先進駕駛輔助系統（ADAS）趨勢等4大利多，營收規模擴大及產品組合改善將擴大同欣電毛利率提升空間，初評給予「買進」評等、目標價265元。

(時報資訊)