高雄今中午傳出無預警停水，估計受影響的用戶超過3萬戶，對此台灣自來水公司也在網站發出公告表示，因翁公園廠淨水場區中午12時30分發生不明原因跳電，以致無法順利供水，已派相關人員搶修中，預計要到晚間7點半才會恢復。

台水公司第七區管理稍早公告，翁公園廠淨水場區中午12時30分因不明原因跳電，以致無法供水，造成多地區停水，對此台水也表示，目前已派相關人員緊急復水處理，預計要到晚間7點半才會恢復。

台灣自來水公司稍早於網站公告表示，因廠區翁公園淨水場不明原因跳電，導致無法順里供水，目前已派相關人員緊急復水處理。（圖／翻攝自台水網站）

針對這次停水，總共有3個區域受影向，包括大寮區的大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、三隆里、上寮里、山頂里、中興里、永芳里、光武里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、會社里、溪寮里、義和里等。

鳳山區的黃埔公園光遠路以東、中山東路以南之東門里、鳳東里、生明里、誠智里、誠信里、誠德里等。大樹區的瓦厝街小型工業區一帶以及和發工業區（和春基地）及萬大工業區，總計有3萬0411戶受影響。

(中時新聞網)