周遊、李朝永循古禮認Ken當乾兒子。（周遊提供）

周遊、李朝永認Ken當乾兒子。（周遊提供）

周遊、李朝永認Ken當乾兒子。（周遊提供）

「阿姑」周遊與導演老公李朝永多了個兒子！夫妻倆12日上午以古禮儀式，正式認有「鮑魚王子」之稱的環保企業家施冠伸（Ken）為乾兒子。 阿姑表示，這一輩子提拔過很多藝人，還沒有提拔過企業家，除了認同他的環保理念和毅力外，重點是他很有禮貌，這對長期在國外長大的年輕而人是不容易的。

周遊夫婦的收乾兒子儀式，是採華人古禮的方式進行，雙方準備鮮花、水果、發糕、金紙到神明和祖先面前，焚香告知將正式拜契，而施冠伸在神明、祖先的見證下跪拜乾媽乾爹，再交換拜契禮，順利完成拜契儀式。拜契儀式結束後，施冠伸隨即請周遊夫婦吃飯，現場並開了自家公司澳洲野生鮑魚孝敬乾媽乾爹，周遊開玩笑說：「我相當愛吃鮑魚，認了冠伸當乾兒子後，我以後可是有吃不完的鮑魚了。」

周遊表示，她一輩子提拔過很多藝人，有3個乾女兒，叫她乾媽的大概有上百個吧，這乾兒子是她一透過公開、最正式儀式認的乾兒子。今年年初在年貨大街幫他站台之後，除了認同他的理念跟產品之外，重點是這個年輕人很有禮貌，懂得敬重長輩，這對長期在國外長大的年輕人是不容易的。她覺得施冠伸支身一人從澳洲來到台灣，為環保不遺餘力，這種毅力讓她更相信這年輕人一定會成功，也呼籲台灣年輕企業家能夠多跟他學習，要有世界觀，做更多有意義的事業回饋社會。

對於周遊成為乾媽，施冠伸表示，感覺像是做夢一樣，很感恩乾媽看得起他，也願意協助我，其實第一次看乾媽就感覺很親切，也很感恩他能夠義不容辭地來年貨大街幫我站台。

施冠伸說，他對台灣的演藝界不熟，但是當遠在澳洲的爸媽知道是阿姑周遊要認他當乾兒子時，他們相當認同，也很感謝乾媽的提攜跟照顧。

除了認乾兒子，阿姑也在兒子馮凱的建議下，一個多月前養了狗狗「甜甜」，狗女兒剛好4個月大，現在會握手、站立繞圈圈都會，非常乖巧，阿姑說，甜甜才來一個多月，自從有了牠後每天心情都不一樣，早上聽到鬧鐘響她沒起床還會抓門。

(中時 )