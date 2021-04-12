關鍵製程設備大廠旭東機械（4537）公布3月營收為2.28億元，月增311.2％、年減26.74％；累計今年第一季營收僅4.74億元，旭東表示，第一季雖因產品組合調整影響營收，但公司將持續與客戶共同研發，並讓客戶進行設備驗證，預期營收將逐步回穩。

旭東公布2020年營收為23.96億元，雖較2019年略減，但因產品組合改善，毛利達8.67億元，毛利率36.18％更創歷史新高，帶動全年獲利達1.41億元、每股盈餘1.79元，年增72.12％；董事會擬配發1元現金股利。

展望今年，旭東受惠自行車、面板設備需求穩定成長，半導體設備業務逐漸開花結果，營收及產品組合轉佳，業績成長可期。

旭東業務主要包含自行車產業與面板設備，自行車設備業務上包括雷射切割、自動銲接及彎管機等，受惠歐洲國家擴大自行車道與購車補貼，加上電動自行車（E-bike）需求轉強，光歐美市整體腳踏車市場一年生產約2,400萬輛、中歐的E-bike滲透率預估2030年也將達到六成，後疫情時代自行車騎乘習慣與愛好仍將延續，此趨勢將有利旭東的設備銷售。

此外，半導體設備具高單價、高技術門檻特性，2020年來因電動車、5G通訊及高速運算等需求興起，晶圓代工產業供需失衡，帶動半導體產業持續上修資本支出，根據SEMI預估，2021年全球晶圓廠資本支出成長率達16％，2022年12％。旭東自2014年即投入半導體設備研發，過往曾服務過晶圓代工、封測及記憶體國際大廠，半導體設備營收占比雖低於自行車、面板產業，然半導體產業發展迅速，可望成為旭東下一波成長動能。

(工商 )