屏東曾姓女子遭愛慕者黃男製造假車禍擄走後殺害，國民黨團今開記者會呼籲政府不要再口號治國，要求行政院盡速提出院版，國民黨立委林思銘周四將加速審查《跟蹤騷擾防制法》，宣示在本會期結束前務必將《跟騷法》送出委員會，到院會完成二、三讀立法。

國民黨團書記長鄭麗文表示，台灣每年將近2萬起有報案的跟蹤騷擾案件，以女性為大宗，對於相關跟騷精神侵害，對被害者來說在精神上，甚至家庭都造成很大的威脅，但是台灣立法非常遲緩，從最早開始警政署的抗拒，到現在行政院傳出司法院有意見。

鄭麗文指出，美國加州已經在90年代就通過《反跟騷法》，日本、新加坡也都先後通過相關立法，如果《跟騷法》能夠早先通過，相信是可以避免這次的悲劇發生的。

國民黨立委葉毓蘭表示，「不知道還要死多少人，行政院才能醒得過來」，警察無法律授權只能兩手一攤，什麼事都無法做；行政院負責此法案的政委羅秉成將立法牛步推給民間團體意見，版本太多、司法院對核發相關令狀有意見，但是去年12月相關機關已提出意見，內政部亦於今年1月15日召開會議蒐集民團意見，為何這些問題拖延3、4個月，行政院仍無進展？

國民黨立委洪孟楷表示，昨天在他的粉絲專業收到曾小姐的朋友來訊，曾小姐與夫婿愛情長跑10多年，前年才結婚共組家庭，竟被一個垃圾毀了。如果跟騷法持續擺爛，未來是不是有更多破碎的家庭？民進黨發言人也曾受過跟蹤騷擾，不分藍綠許多人都遇過同樣的問題，行政院還要繼續怠惰下去嗎？能夠早一步立法，就能減少一個重大刑案的發生。

國民黨立委楊瓊瓔表示，所謂的性平三法都不能完整保障，目前已經有15個立委提案的版本，但竟然仍然沒有行政院版本，是政府怠惰？還是便宜行事？回家的路並不難，難的是政府不作為的可悲。

立委林為洲表示，他在2016擔任內政委員會召委時，就已經提出修法，還召開公聽會，但至今還是無法立法完成。林為洲氣憤地表示，推動這麼多年還是功虧一簣，行政單位都是本位主義，就怕增加工作負擔，結果就是一直死人」，不管行政院有沒有版本，國民黨團務必會將此法送出委員會完成三讀。

(中時 )