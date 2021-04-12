歐洲聯盟高階官員今天表示，中國和俄羅斯正阻撓國際社會對緬甸危機的回應。緬甸自2月1日發生政變至今，已有700多人死於軍事鎮壓。

法新社報導，國際試圖遏阻緬甸危機的努力迄今未能收效，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，對於俄羅斯和中國阻撓聯合國安全理事會對緬甸軍政府實施武器禁運，他「並不意外」。

波瑞爾說：「我們一次又一次見識到，緬甸的地緣政治競爭讓各國很難達成共識…但我們仍有義務努力嘗試。」

他說，歐洲近幾年來已成為緬甸製衣業一大出口市場，暗指一旦緬甸重返民主道路，歐盟可能增加經濟關係與投資。

另一方面，緬甸連日來衝突情勢愈演愈烈，根據當地監督團體，安全部隊本週末在勃固（Bago）地區血腥鎮壓，至少造成82名反政變示威人士喪命。

實際遇害人數可能永遠無法水落石出，有報導說安全部隊強行帶走許多遺體。

勃固地區30歲的慈善工作者科席哈（Ko Thi Ha，譯音）就在遇害者之列。他和另外兩人攀爬磚牆試圖躲避軍方追捕時，遭子彈打中腿部摔下來，頭部重擊磚塊而傷重不治。家屬從醫院領回遺體後隨即火化。

友人告訴法新社：「軍人叫他不要跑，但他擔心不跑就會被射殺。」

一支於9日拍攝、經法新社證實的影片顯示，示威者躲在沙袋堆疊的路障後揮舞土製槍枝，影片背景不時傳來爆炸聲。

聯合國駐緬甸辦公室昨晚在推特（Twitter）發文說，勃固地區有許多傷患無法獲得治療。

截至今天，緬甸政治犯援助協會（AAPP）將平民死亡人數修正至706人，遠高於軍政府宣稱的數字。

AAPP也證實，薩加因（Sagaing）地區德穆鎮（Tamu）今天有一名騎摩托車的男子遭槍殺，後座女性乘客也傷重瀕死，自昨天以來，已有4人遇害。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1100412

(中央社)