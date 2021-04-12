北市40多歲男子發現就讀國小的女兒，在玩手遊時竟自拍裸體影照給邱姓玩家，男子遂開帳號登入遊戲，偽裝成少女，引誘邱上鉤，再報警逮人，台北地檢署12日依《兒少性剝削條例》起訴邱男。

檢方調查，被害國小女生因去年玩手遊《第五人格》時，結識邱姓玩家，邱男以贈送虛擬寶物為由，要求少女在家中拍攝胸部、下體的影照，以LINE傳送給邱男。

少女父親為了揪出色狼邱男，開設遊戲帳號，登入女兒所在的伺服器，假扮成18歲少女，主動找邱男攀談。

邱男上鉤後，故計重施，佯稱贈送虛寶，要求少女父親假扮的18歲少女，自拍裸照作為條件以交換虛寶，少女父親假意要求邱男須表明真實身分，證明自己不是壞人，才敢傳照片。

色慾熏心的邱男，不疑有他，即翻拍身分證照片上傳LINE，少女父親一收到照片圖檔，確認邱男身分後，立即登出遊戲並封鎖LINE，檢警根據少女父親提供的身分證，循線找到邱男。

檢方調查時，邱男認罪，檢方依《兒少性剝削條例》誘使兒童製造猥褻照片罪起訴邱男。

(中時 )