觀旅局施放6萬顆平腹小蜂卵粒防治荔枝椿象。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

觀旅局施放6萬顆平腹小蜂卵粒防治荔枝椿象。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大坑6至10號登山步道位處大坑地震公園周邊，步道旁主要為農民種植荔枝及龍眼等果樹，市府今年提早自3月18日開始啟動平腹小蜂生物防治，共計施放6萬顆平腹小蜂卵粒，民眾可更安心造訪大坑登山步道。

觀光旅遊局表示，大坑登山步道6、7、8、9、9-1及10號等6條步道，因山區種植荔枝及龍眼樹，為荔枝椿象經常出沒區域，針對這些步道，考量登山民眾甚多，且由於生態豐富，不適合噴灑化學藥物，故採生物防治方式進行防疫。

生物防治原理是利用荔枝椿象天敵-平腹小蜂進行防治，雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的荔枝椿象卵粒則無法順利孵化出荔枝椿象幼蟲，之後從荔枝椿象卵內羽化的平腹小蜂，又於荔枝及龍眼樹上繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，進而達到生物防治效果。

觀旅局提到，往年風管所改裝吸塵器吸除步道扶手的荔枝椿象，成效極佳，而零汙染的清除方式也頗受遊客讚許，同時獲其他機關前來取經詢問，今年吸塵器已備妥，會再視大坑步道荔枝椿象出現情形適度出動，生物及物理防治雙管齊下，讓前來大坑步道爬山的遊客能安心享受大坑自然優美景緻。

觀旅局指出，平腹小蜂是一種無攻擊性的寄生蜂，請登山遊客不要破壞掛在步道果樹旁的卵卡，若誤觸荔枝椿象或被毒液噴到，務必立即用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。

觀旅局最後也邀請大家來台中大坑安心旅遊，體驗自然生態及品嘗大坑特色美食小吃如芋圓、麻竹筍、甕窯雞、虱目魚丸、潤餅等，提醒目前仍為防疫期間，請民眾務必勤洗手、保持社交距離，人潮擁擠場所及密閉場所請佩戴口罩。

欲前往大坑9至10號步道的民眾，請多多利用大眾交通工具，目前台中綠線捷運通車試營運中，建議搭乘至捷運松竹站，再搭922路公車至經補庫停車場，即可徒步約5分鐘至9、9-1及10號登山步道，更多台中旅遊資訊請上台中觀光旅遊網（https：／／travel.taichung.gov.tw／ ）查詢。

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