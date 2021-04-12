MMA澳洲拳手克雷格瓊斯(Craig Jones)準備接受一位女拳手蓋比賈西亞(Gabi Garcia)的挑戰，也就是別開生面的男女格鬥對打。雖然男打女很不公平，但是賈西亞並不是普通女人，她是巴西柔術世界冠軍，身高188公分、體重最重的時候有107公斤，綽號「女浩克」。如果是沒練過格鬥的男人，大部分都會被她打扁。

瓊斯開玩笑說他如果打輸了就會退休，還在IG貼上兩人對比的圖片。裡面寫著賈西亞身高198公分、130公斤，還有10次世界冠軍，而且才30歲。瓊斯則是37歲、168公分、84公斤，0次冠軍。看起來女方在身體條件和年齡都佔據絕對優勢，特別是身高超出男人1呎，體重超出100磅。

然而這張圖片是搞笑的，瓊斯本人29歲，身強力壯，還在ADCC(鎖技格鬥)拿過好成績，絕對不是弱雞。賈西亞的實際體型也沒那麼誇張，並且兩人都是柔術聯盟的，對打規則是以擒抓屈服對手為目標，不會直接拳腳相向。

MMA知名巴西女拳王賽博格(Cris Cyborg, 擂台名)是賈西亞的好友，她表示：「我不太贊成男女對打這種事，這對她而言是個大挑戰，我希望她準備好了。」賽博格曾經在13年之間未嘗一敗，被稱為「女泰森」而令人畏懼，她自信可以打倒任何女人，但她認為要和男人對打就是另一回事。

瓊斯與賈西亞自行辦了「記者會」，說好要在3月28日對戰並直播，可是因故延期，湧入1萬多則留言，瓊斯重申一定會打。賈西亞提醒大家男女對打其實沒什麼，「我的練習對手一向都是男人，對手是誰並沒有差別。」

(中時新聞網)