首都出現「脫北潮」，台北市民政局長藍世聰稱人口減少不是壞事，議員秦慧珠12日指出，人口政策該重質量，去年北市少了4.62萬人，創下人口流失27年來最嚴重，她炮轟市長柯文哲把人口紅利花光光，沒有實際作為，在持續興建公共建設的情況下，北市稅收減少變賠錢城市。

近年北市人口不斷移出，被外界形容為「脫北潮」，藍世聰今赴議會民政委員會工作報告，遭議員質疑都沒有看到對策。他表示，人口政策和福利、交通、房價及工作有關，北市在2011年因「助妳好孕」政策，人口大量增加，直到新北市與桃園市改制後，福利政策也提升，區域發展較均衡，台北市人口開始有外移現象。

藍世聰指出，從台北市的房價和福利來看，福利雖然不輸其他縣市，但沒有領先太多，房價卻領先太多，從區域發展來看，不是追求人口增加，而是整個台北區域均衡發展，台北市人口減少不是壞事，宜居人口應該是250萬人左右。

秦慧珠表示，柯文哲上任後，2016年北市人口大量流失，今年1月統計人口是259萬7635人，成為23年來新低，人口政策應該是質跟量都要並重，沒有量就沒辦法產生基本的納稅和工作戶。

她進一步指出，2020年最嚴重，北市少了4.62萬人，創下人口流失27年來最嚴重，市府完全沒看到這問題，更何況少掉的不是老年人，據統計14歲以下流失11.1％，15到64歲流失5.9％，65歲以上流失3.6％，走掉的都是有工作能力的人，留下來的是老年人，人口老化比例將愈來愈高。

秦慧珠說，北市人口流失最多的信義區少了6.3％、萬華區6％、大同區5.6％，不只是高房價還有少子化與工作問題，因為人口紅利變少，去年6都房價漲最少的是台北市，只漲1.4％比其他5少，相對其他縣市民眾的總財產是貶值。

她炮轟，柯文哲把人口紅利花光光，沒有積極作為還在說人口少一點好這種風涼話，民眾不住在台北市，但公共建設不會少，少掉稅收變賠錢城市，在這情況下還不反省，只會空口說白話，要求市府仔細研究人口增加政策。

(中時 )