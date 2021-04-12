行政院經貿談判辦公室今日在立法院外交及國防委員會，提出新南向政策5年總體檢報告。報告中指出，2020年我國與新南向國家貿易總額為1,084億美元，較2016年成長12.9％，同年新南向國家來台投資達3.8億美元，較2016年成長58.3％。我國對新南向國家投資金額達28.3億美元， 較2016年成長19％。

人才交流方面，透過雙向留學增進彼此瞭解，培植各類人才。2020年新南向學生來台留學及研習人數 為5萬5,482人，較2016年成長71.7％，我國赴新南向國家留學人數為2萬0,551人，較2016年成長27.6％。

另外，新南向國家來台就醫人數自2016年 的8.1萬人次，增加至2019年的14.2萬人次，成長75.3％。

我國分別與菲律賓、印度及越南簽訂新 版投資保障協定，進一步保障台商投資權益，另與新南向國家簽署多項協定及備忘錄，涵蓋貿易、教 育、環保、科技、醫療及農業等領域。

2020年受新冠疫情影響，各單位大部分出國交流 或邀訪外籍人士來台受訓及出席會議等相關計畫未能如期執行，疫情也影響新南向政策推動成效。2020年我與新南向國家貿易總額較2019年減少 2.9％，我對新南向國家投資金額上升1.38％，同年新南向國家來台旅客總計46.52萬人次，較2019年銳減83.2％。

新冠肺炎疫情帶動新南向國家醫衛需求，2020年前3季我國醫衛產品對新南向國家出口持續增加8.2％。我國政府啟動安心就學方案，讓新南向國家學生可以彈性多元方式修課，並開放新南向各國學位生入境來台就學。

不過國民黨立委兼黨主席江啟臣在質詢時批評，立法院邀請外交部、退輔會、經濟部、衛福部、僑委會、交通部、行政院經貿談判辦公室、海洋委員會等部會報告「新南向政策5年總體檢」，但是首長都沒有到場，只由次長代打，因為新南向貿易額因為連2年衰退，所以避重就輕，不敢在書面中提出。

(工商 )