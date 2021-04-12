3月美股出現大幅度震盪，AI新科技基金因聚焦的智慧交通及相關產業成為盤面弱勢族群，全球科技基金表現相如預期，但隨整理趨勢告一段落，資金持續流入將支撐後續表現，因公債殖利率上揚後，短線科技股漲多面臨估值重新調整，近一個月已整理告一段落，看好AI新科技趨勢者，可趁機加碼，掌握機會長期投資。

隨著美國1.9兆美元紓困案通過，對經濟消費力帶來支撐，後續市場更期待還有進一步的財政刺激、公共建設、就業法案及減少碳排放等措施。富蘭克林華美AI新科技基金經理人黃壬信分析，科技產業前景發展並未改變，且近期科技股明顯對殖利率攀升的敏感度下降，市場修正後更拉出上漲空間，建議繼續持有。

黃壬信表示，近期因美股出現大幅度震盪，AI新科技基金聚焦的智慧交通及相關產業，成為盤面弱勢族群，受市場影響波動增大，短線表現相對偏弱。但智慧交通與智慧城市產業為未來新趨勢，本益比偏高但缺乏長期基本面數據支撐，故股價在大盤修正時容易成為被率先出脫者，自然波動大。

若經過這波整理考驗，一旦重回上漲軌道時，智慧交通又將成為受矚目的亮點，建議願意承受較高風險、爭取較大報酬的投資人，不妨逢低擇機單筆加碼，再掌握後續反彈向上的機會。近期債市賣壓減輕使公債殖利率上升壓力回落，美國通過1.9兆美元紓困案後，市場信心大增等利多支撐，美股修正後三大指數也止跌回穩，加上資金持續回流美國，多頭格局仍未改變。

從基金持有的各產業代表股票來看，黃壬信指出，先前一個月在大盤劇烈震盪下，如半導體、通訊衛星等方面持股依然維持強勢不墜，智慧交通、新能源、大數據方面持股皆有漲多回檔的情況，但目前轉趨止穩，相信後市仍有機會，建議耐心持有。AI發展趨勢及伴隨經濟成長的腳步，建議掌握新科技與創新產業成長者，可趁回檔逢低介入布局，或利用定期定額方式來做中長期投資。

(工商 )