近期雖然美債殖利率走升，使金融市場波動劇烈，投資級債表現也受壓抑，但觀察近一個月各主要投資級債券表現，金融次順位債仍維持上揚態勢，指數漲幅近0.36％，在投資級寨中表現最佳，投信法人表示，金融次順位債因利差相對其他投資級債具雙優勢，在市場仍具息收需求之下，表現相對抗跌。

群益投信認為，主要央行尚未有收緊貨幣政策態勢，全球疫情發展及經濟復原腳步皆待觀察，價值面更具吸引力、潛在收益率亦佳，又具投資等級信評的金融次順位債，預料仍將持續吸引資金關注，後市表現仍不看淡。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，以當前市況來看，在美國拜登政府的財政刺激措施加持下，美國經濟持續在復甦軌道上運行，然而聯準會並不急於改變鴿派基調，預期只要是通膨溫和走升，市場環境依舊有利於風險性資產表現。

但當前的矛盾點在於，市場既不想與聯準會寬鬆政策對作，又認為當景氣復甦態勢越加確立下，造成市場會不時對聯準會是否堅持寬鬆政策產生疑慮。因此預料金融市場波動在所難免，然只要全球央行無結束寬鬆政策的跡象，且美國實質利率也持續探底下，使投資人追尋收益來源的心態未改變，對於具有高息收，同時又擁有評等優勢的金融次順位債仍將有利。

徐建華指出，觀察過往金融次順位債的年度報酬表現，近10年來各年度表現穩定，即使在2013年聯準會停止量化寬鬆（QE）並開始縮減資產負債表規模、2015年底重啟升息，金融次順位債不僅都於該年度維持正報酬，甚至表現還在主要債券中排名相對居前。

回歸金融次順位債的特色來看，其發行機構多為成熟國家大型金融機構，財務體質多穩健，殖利率更在主要投資級債券中居冠，適度配置有助滿足收益與波動管理兼顧的投資目標。

(工商 )