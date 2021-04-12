國際大型拍賣行蘇富比亞洲高層走馬換將，行政總裁程壽康宣佈將於年底退休，4月後改任亞洲執行主席，4月春拍後改由洛嘉熙（Nathan Drahi）接任董事總經理，他是蘇富比頭家、法國傳媒大亨柏嘉熙（Patrick Drahi）的兒子。

柏嘉熙身價估118億美元，在2019年以37億美元收購蘇富比，並將其下市轉為一家私人家族企業，兒子洛嘉熙2020年加入蘇富比香港，擔任商務主管一職，此前曾在BC Partners從事私募基金業務、任職摩根大通投資銀行等。

蘇富比1973年起進駐香港，自2016年起連續五年在亞洲拍賣市場居領先地位，2020年拍賣成交額約72億港元，市佔率較主要競爭對手高出18%，現場拍賣拍品平均成交價為過去五年最高，包辦香港全年最高成交拍品TOP3。

在4月即將舉槌的蘇富比香港春拍，預計上拍逾2,500件拍品，合共估價逾32.4億港元，低估價總和是亞洲拍賣史上最高，包括常玉《裸女與北京狗》是藝術家五?年代臻至爐火純青代表作，及創作於1970年的畢加索《鬥牛士》等。

(工商 )